Появилось видео с места аварии с участием поезда «Адлер – Томск»

Следователи транспортной прокуратуры работают на месте железнодорожного инцидента с участием пассажирского поезда "Адлер - Томск". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начата проверка по факту столкновения пассажирского поезда и грузовика «КамАЗ» на перегоне в Пензенской области, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. В Сети появилось видео с места аварии.

Ранее мы сообщали, что поезд с 326 пассажирами, следовавший из Адлера в Томск, на 82-м км перегона Лунино - Гольцовка столкнулся с грузовиком.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Специалисты ведут комплекс мероприятий совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры, устанавливая обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, утром 2 октября с рельсов около станции Гольцовка сошел локомотив и три вагона. «Виновный» в происшествии грузовик «КамАЗ» вез автокран.