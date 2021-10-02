Грузовик «КамАЗ» спровоцировал сход с рельсов поезда «Адлер – Томск»

Пассажирский поезд "Томск - Адлер" сошел с рельсов сегодня утром из-за столкновения с КамАЗом. Фото: сайт ГУ МЧС по Пензенской области.

Авария с участием пассажирского поезда "Адлер – Томск" и грузового автомобиля «КамАЗ» произошла 2 октября на перегоне Лунино – Гольцовка в Пензенской области. Железнодорожный состав сошел с рельсов после столкновения с грузовиком, в поезде аварии находилось 326 человек. Предварительно, никто из них не пострадал, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 04.28 по московскому времени. Отмечается, что с рельсов сошли 3 вагона головной части поезда. По данным МЧС России, пассажиров перевезли на станцию Лунино. Из-за инцидента движение трех пассажирских поездов задерживается.

«Водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся поездом №116 "Адлер – Томск". Автоматическая сигнализация на перегоне была исправна», – сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

Агентство ТАСС добавляет: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по данному факту.