В Томске отопление вернется в полном объеме в дома Кировского и Советского района к вечеру 2 октября

Сегодня к вечеру все отключенные накануне от теплового ресурса жилые дома Кировского и Советского районов Томска снова получат отопление, сообщили в администрации города. Фото: Архив "КП"

В областном центре подключение к центральной системе теплоснабжения ряда жилых домов в Кировском и Советском районах завершится к 17 часам субботы. Об этом горожан информировал телеграм-канал мэрии Томска.

«По информации «ТомскРТС», … завершены работы по подключению реконструированного участка тепломагистрали на улице Герцена к системе централизованного теплоснабжения. …Ведется заполнение тепловой сети, после чего начнется подключение потребителей и регулировка режимов», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что энергетики завершили реконструкцию изношенного участка тепломагистрали на ул. Герцена и начали вводить его в эксплуатацию, из-за чего часть домов в Кировском и Советском районах 1 октября осталась без тепла (в некоторых жилых зданиях до сих пор отсутствовала и горячая вода). Восстановить подачу ресурса планировалось 2 октября.