В томском микрорайоне Радонежский 1 октября проходит рейд по отлову безнадзорных собак

Настроение собак не зависит от времени года или брачного периода. Собаки в основной своей массе довольно доброжелательны, - говорят кинологи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стая бродячих собак атакует детские площадки в микрорайоне Радонежский. Такое сообщение, сопровождаемое видео, появилось в одном из пабликов Томска.

На видео около 10 собак, они ведут себя относительно спокойно, людей в кадре нет.

В УМВД по Томской области заявили, что 1 октября никаких обращений в полицию по поводу собак из Ленинского района города к ним не поступало.

В мэрии Томска также отметили, что к ним на эту тему никто не обращался.

«КП – Томск» связалась с единой службой по регулированию численности безнадзорных собак. Там ответили, что 1 октября в микрорайоне Радонежский проходит рейд по отлову бродячих собак. Организован рейд по обращению томичей.

К микрорайону Радонежский относятся улицы Трудовая, Береговая и Усть-Керепеть.

В Союзе кинологических организаций России рекомендуют, если вы столкнулись в парке или на улице со стаей собак и понимаете, что они настроены агрессивно, то, прежде всего, не стоит их провоцировать.

"Не стоит махать руками, пакетом или пытаться отпугнуть их, это вызовет только агрессию. Если рядом есть забор или дерево, то встаньте к нему спиной. Если при себе имеется зонтик, то раскройте его. Все, что у вас есть из необычного и более-менее большого, поднимите вверх. Так как у собак плохое зрение, для них будет непонятен этот предмет и, как следствие, их агрессия снизится. Как вариант, если вы носите с собой парфюм или дезодорант, то распылите его. Любой подобных запах отпугивает собак", – рассказали эксперты Союза.