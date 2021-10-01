В Томске самые низкие цены на сметану и сливочное масло среди крупных городов Сибирского федерального округа

Килограмм говядины в Томске стоит почти на 100 рублей дороже, чем в Кызыле. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Томске самые низкие цены на сливочное масло и сметану среди крупных городов Сибирского федерального округа – 501 рубль за килограмм и 183 рубля за килограмм соответственно. Это данные Томскстата. Ведомство проанализировало цены на основные продукты питания в Томске и в центрах регионов Сибирского федерального округа.

«Для сравнения, самые высокие цены на сметану и сливочное масло в Иркутске – 307 рублей и 706 рублей соответственно», - говорится в сообщении ведомства.

Десяток куриных яиц дешевле всего стоит в Барнауле – 57 рублей 15 копеек. Самая высокая цена на этот продукт в Кызыле – 76 рублей 61 копейка. В Томске 10 яиц, по данным Томскстата, стоят 70 рублей 60 копеек.

Горно-Алтайск может похвастаться дороговизной гречки. 1 килограмм крупы гречневой-ядрицы в столице республики Алтай стоит 104 рубля 65 копеек. Минимальная цена на этот продукт зафиксирована в Омске – 83 рубля 92 копейки. У нас в Томске 1 килограмм гречки стоит 95 рублей 30 копеек.

В СФО отличается цена на такой популярный продукт как картошка. 1 килограмм клубнеплодов в Барнауле стоит 23 рубля, этот минимум. Максимальная цена на картофель зафиксирована в Красноярске – 48 рублей 68 копеек. У нас в Томске килограмм картошки стоит 29 рублей 41 копейку.