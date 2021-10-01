В Томской области выберут лучших муниципальных служащих

В дистанционной форме запланированы регистрация, тестирование для оценки знаний региона, законодательства, личных и интеллектуальных качеств. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Томской области пройдет конкурс, где выберут лучших муниципальных служащих, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Конкурс проводится раз в два года, и принять участие в нем может любой муниципальный служащий, имеющий не менее двух лет стажа муниципальной или государственной гражданской службы. Прием заявок начинается с 1 октября», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что состязание проводится по трем конкурсным группам в пяти номинациях: «Экономика и финансы», «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, безопасность», «Градостроительство, землеустройство, имущественные отношения», «Организационное, кадровое, правовое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления», «Социальная политика».

Добавляется, что конкурс пройдет в несколько этапов. В дистанционной форме запланированы регистрация, тестирование для оценки знаний региона, законодательства, личных и интеллектуальных качеств.

Как отметил заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков, что данное участие в подобном конкурсе – это возможность проявить себя, применить лучший опыт работы.

Добавим, что «Лучший муниципальный служащий Томской области» впервые прошел в 2019 году.