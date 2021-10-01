В Томске на Иркутском тракте пенсионерка погибла под колесами автомобиля

В результате происшествия женщина-пешеход погибла на месте. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске в четверг, 30 сентября, на Иркутском тракте 69-летняя женщина-пенсионерка погибла под колесами автомобиля на пешеходном переходе. Такая информация появилась в официальной группе «ВКонтакте» областного УМВД.

«30 сентября около 20 часов 15 минут на Иркутском тракте, 85 б, автомобилем Toyota, под управлением мужчины - водителя, 1998 года рождения, совершен наезд на пешехода. По предварительным данным, женщина, 1952 года рождения, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия женщина-пешеход погибла на месте», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что авария произошла в темное время суток.

Также требуется помощь очевидцев данного ДТП, обращаться по адресу Иркутский тракт, 79,каб 404, тел 794-715.