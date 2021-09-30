В Томской области Валерий Харахорин покинул пост мэра городского округа Стрежевой

Бывший мэр Стрежевого Валерий Харахорин стал депутатом областного парламента Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Дума Стрежевого, расположенного на севере Томской области, досрочно прекратила полномочия мэра Валерия Харахорина, сообщает интернет-портал администрации региона.

Пресс-служба администрации области информирует о том, что Валерий Михайлович Харахорин руководил городским округом больше 12 лет. Специалисты отмечают, что решение о прекращении полномочий депутаты приняли в связи с его победой на выборах по одномандатному округу № 12 в Законодательную Думу Томской области.

Валерий Харахорин поблагодарил стрежевских депутатов за поддержку и доверие. Он пообещали и дальше консолидировать усилия с народными избранниками на благо жителей северного города.

Отмечается, что с 30 сентября исполняющим обязанности мэра городского округа по решению муниципальной думы назначен Валерий Дениченко. Он до этого занимал должность заместителя мэра по экономике и финансам.

Выборы нового мэра назначены на 3 декабря 2021 года. Документы от кандидатов конкурсная комиссия будет принимать с 4 по 23 октября.