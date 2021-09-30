В Северске Томской области за полгода задолженность за электроэнергию составила почти 29 млн рублей

В ближайшее время всем должникам будут направлены уведомления об ограничении электроснабжения. Фото: 2ГИС

В Томской области в г. Северск по состоянию на 1 августа 2021 года просроченная дебиторская задолженность за электроэнергию населения составляет почти 29 млн рублей. С начала 2021 года рост долгов вырос на 9,1%, сообщает пресс-служба «Томскэнергосбыт».

«С начала года отмечается негативная тенденция роста долгов, так на 1 января 2021 года дебиторская задолженность составляла 26,1 млн рублей, и по отношению к 1 августа рост просроченной задолженности составил 9,1%», - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания АО «Томскэнергосбыт» вынуждена начать уведомлять и в последствии ограничивать от ресурса должников. По их данным под отключение от электроэнергии попадают более 4 тыс. пользователей энергосбытовой компании.

- В ближайшее время всем должникам будут направлены уведомления об ограничении электроснабжения. Проверить размер задолженности можно в ЕПД (едином платёжном документе) в последней колонке «Долг/переплата». В случае непогашения долга в течении 20 дней с момента вручения уведомления, должников ждёт отключение от ресурса, - рассказали в пресс-службе «Томскэнергосбыт».

Отмечается, что для того, чтобы вернуть электроэнергию, жителям будет необходимо оплатить счёт за повторное подключение в размере 2 544 рубля, квитанции об оплате услуги отключения/подключения будут выставлены от имени ООО «ЕИРЦ ТО».

- Во избежание перспективы остаться без коммунальных услуг, призываем абонентов-должников задуматься о последствиях, которыми чревато наличие задолженности за потреблённые ресурсы. Мы готовы идти на встречу абонентам, испытывающим финансовые трудности, и заключать с ними соглашения о рассрочке платежей, - прокомментировал ведущий инженер Северского участка АО «Томскэнергосбыт» Дмитрий Филин.

Добавляется, что в отношении злостных должников работа будет вестись в суде. Если неплательщики добровольно не исполняют решение суда, то к взысканию задолженности привлекаются судебные приставы, которые используют принудительные меры, а именно, арест имущества, запрет регистрационных действий в части транспортных средств, запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

Напомним, что оплатить электроэнергию без комиссии можно в личном кабинете БРИС ЖКХ, а также в Центре очного обслуживания клиентов АО «Томскэнергосбыт» по адресу г. Северск, ул. Мира, д. 18б, строение №8.