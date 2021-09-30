В соцсетях появилось видео, где мужчина жестоко избил женщину в лифте одного из домов Томска

В комментариях под страшным видео подписчики паблика делаться своим мнением, кто-то обсуждает версию произошедшего, кто-то пишет о том, что пострадавшая относится к тем женщинам, которые не обращаются в полицию из-за того, что их бьет сожитель. Фото: "Регион-70"

В одной из соцсети Томска в четверг, 30 сентября, появилась видеозапись, где неизвестный мужчина избивает ногами и руками женщину.

«Жители одного из томских домов попросили посмотреть камеры видеонаблюдения, где просили найти того, кто опорожнился в лифте. При просмотре камер, наткнулись на страшную сцену. Были ли это семейные разборки или нет, мы не знаем, но соседи утверждают, что были крики в квартире, на площадке», - говорится в тексте под видео.

На видеозаписи видно, как женщина заходит в лифт, а следом за ней из квартиры выбегает полуголый мужчина. После того, как потерпевшая попыталась уехать, дебошир начал избивать руками и ногами женщину. В конце видео видно, как на полу в лифте осталась кровь потерпевшей.

«КП-Томск» решила разобраться в ситуации и позвонила в УМВД по Томской области.

- На данный момент обращение по такой теме к нам не поступало, - рассказали в пресс-службе полиции.

В комментариях под страшным видео подписчики паблика делаться своим мнением, кто-то обсуждает версию произошедшего, кто-то пишет о том, что пострадавшая относится к тем женщинам, которые не обращаются в полицию из-за того, что их бьет сожитель.

- Такие не пишут заявления, они помирятся быстрее, чем приедет полиция, - поделилась комментарием одна из подписчиц.

В описании под видеозаписью также уточняется, что происшествие произошло во вторник, 28 сентября, в 19: 57.

- Надеюсь пострадавшая все-таки напишет заявление, - написал подписчик, выложивший видео.