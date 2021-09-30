Из дома в Колпашево, где загорелся мусор, эвакуировались почти 100 человек

Запах дыма - это первый и наиболее очевидный признак начинающегося пожара, подчеркивают в МЧС. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Мусор загорелся на лестничной клетке 5-этажного жилого дома в Колпашево, сообщили в региональном МЧС. Возгорание произошло днем 29 сентября.

«В результате пожара на лестничной клетке 4-го этажа сгорел мусор. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра», - говорится в сообщении.

В МЧС также рассказали, что еще до прибытия пожарных из дома, где из-за возгорания ощущалось сильное задымление, самостоятельно эвакуировались 94 человека.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Спасатели подчеркивают, запах дыма - это первый и наиболее очевидный признак начинающегося пожара. Не стоит недооценивать степень опасности. Если вы почувствовали характерный запах дыма в подъезде, в первую очередь, позвоните в пожарную охрану по телефону «01» (с мобильного - "101" или "112"), рекомендуют в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Далее следует, не создавая паники, попробовать выйти наружу, используя лестничные марши или пожарные лестницы балкона.