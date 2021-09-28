Украденные из кризисного центра томичка и двое ее малолетних детей возвращены в учреждение

На этом снимке - похищенная Анна и ее горе-муж, который годами унижал и бил свою супругу. Фото из соцсети ВКонтакте.

Как сообщалось ранее, в Томске женщина и ее дети сбежала от домашнего насилия в кризисный центр на ул. Гагарина. Похитил и насильно увез в неизвестном направлении беглецов супруг жертвы, много лет подряд применявший к ней физическую силу - избивал, унижал морально, привязывал. Об этом сообщили представители благотворительного фонда на странице в соцсети ВКонтакте. После чего сотрудники полиции начали проверку.

«В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району Томска поступило сообщение от жительницы областного центра о том, что от здания по улице Пушкина города Томска мужчина увез свою супругу с двумя детьми. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаться все обстоятельства произошедшего», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

По словам сотрудницы фонда «Право на детство» Евгении Герман, похищенные были возвращены обратно в кризисный центр «Маленькая мама» во вторник около 16 часов дня. Такое решение похититель принял только из-за шумихи в СМИ: он все время следил за публикациями в интернете.

На данный момент Анна (так зовут женщину) с детьми находятся в кризисном центре «Маленькая мама». Она готова заявить на мужа в полицию, сообщили в социальном учреждении.