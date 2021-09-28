В Томске на ул. Розы Люксембург в «доме за рубль» откроется ресторан

Реставрация закончена на 80 процентов. Дом будет сдаваться в начале – середине октября. Фото: 2ГИС

В Томске в «доме за рубль» по ул. Розы Люксембург откроется ресторан, об этом сообщил журналистам инвестор Евгений Фролов.

- Реставрация закончена на 80 процентов. Дом будет сдаваться в начале – середине октября. Осталось сделать внутренние отделочные работы, по фасаду со всех сторон работа выполнена, крыша уже доделана. После реставрации тут будет ресторан, - рассказал инвестор.

На выездном обходе и.о. мэра Томска Михаил Ратнер отметил, что такое участие в, когда инвестор реставрирует здание «дом за рубль», является практичным и перспективным.

- Видно, как за счет внебюджетных источников у нас появляется не только красивый объект, но и к тому же это еще и предпринимательский проект, который создаст новые рабочие места, - прокомментировал и. о. мэра.

Напомним, что проект «дом за рубль» реализуется с 2016 года. Инвесторы получают возможность взять в аренду сроком на 49 лет объекты деревянного зодчества. После их восстановления арендная плата устанавливается в символическом размере – один рубль в год.