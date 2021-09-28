Для тушения пожара на полигоне возле Томска нужно более 11 млн рублей

Ориентировочно 9,6 млн – деньги, которые необходимы для полной ликвидации очага. На сегодня «Спецавтохозяйство» уже оштрафовано на 650 тыс. рублей и это не прекратится, если мы не добавляем денег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томской области для тушения пожара на полигоне ТБО в селе Сурово-Сухоречье потребуется более 11 млн рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Томска Вячеслав Черноус на заседании комитета по бюджету, экономике и собственности городской думы.

- Ориентировочно 9,6 млн – деньги, которые необходимы для полной ликвидации очага. На сегодня «Спецавтохозяйство» уже оштрафовано на 650 тыс. рублей и это не прекратится, если мы не добавляем денег, - сказал Черноус.

Заммэра рассказал депутатам, что на тушение свалки САХ, а именно на привлечение дополнительной техники, потратило уже около 1,6 миллиона рублей, но проблема так и не решилась.

Как отметил Вячеслав Чернорус, городская власть должна направить субсидию для покрытия расходов на борьбу с возгоранием. В стоимость будут входить уже понесенные растраты, а, то есть понадобится около 11.3 млн рублей.

Заммэра подытожил тем, что САХ уже подали заявление в полицию по поводу причины возгорания.

- Есть подозрения, что это мог быть поджог. Возгорание было со стороны леса, а территория полигона огорожена. Сам загореться он не мог, - прокомментировал Черноус.