В Томской области предстоящая зима будет теплой

Предстоящая зима в Сибири будет теплой, прогнозируют синоптики. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Температурный фон выше средних значений ожидается предстоящей зимой в Сибирском федеральном округе, в том числе, в Томской области. Об этом сообщил российский Росгидрометцентр.

«Анализ климатических данных и прогностических разработок, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия в Сибирском федеральном округе температурный фон ожидается выше средних многолетних значений», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, в Томске минусовые температуры воздуха от -8 до – 10 градусов ожидаются в ноябре. Октябрь, уверяют метеорологи, в Томской области будет достаточно теплым, со слабоотрицательными температурами воздуха. Самым холодным месяцем станет январь 2022 года.

В сообщении подчеркивается, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 20 лет колебалась в пределах 58 – 81%.