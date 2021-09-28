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Происшествия28 сентября 2021 5:49

Полиция проверяет информацию о том, что из Томска против воли увезли женщину и двух ее детей

Инцидент произошел в Октябрьском районе города
Елена Андреева
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В полиции заявили, что, по результатам проверки, будет принято решение в соответствии с законодательством.

В полиции заявили, что, по результатам проверки, будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое детей и их мать были насильно увезены из Томске рано утром 27 сентября, по данному факту проводится проверка, сообщили в полиции региона.

«27.09.2021 г. около 07 часов 17 минут в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска поступило сообщение от жительницы областного центра о том, что от здания по улице Пушкина города Томска мужчина увез свою супругу с двумя детьми», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В полиции заявили, что по данному факту проводят проверка. Будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. Затем, по результатам проверки, будет принято решение в соответствии с законодательством.

В одном из томских пабликов в связи с сообщением полиции появилась информация, что в данном случае речь идет о домашнем насилии. Также, по информации из социальных сетей, женщину с детьми могли увезти в Асино.

Психологи говорят, что конфликт переходит в понятие «домашние насилие», когда он происходит по одной и той же схеме как минимум дважды. Это система поведения одного члена семьи в отношении другого, в основе которой лежат власть и контроль.