Женщина в Томске расплатилась по банковским долгам, чтобы вернуть машину

Арест автомобиля - самый надежный инструмент приставов в возвращении долгов! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владелица автомобиля в стремлении вернуть свою машину за несколько дней погасила банковский долг, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Как информирует сайт регионального управления федеральной службы, жительница областного центра задолжала банку два кредитных платежа в общей сумме более 100 тыс. рублей. Чтобы подтолкнуть неплательщицу к исполнению судебных решений, пристав вынесла запрет на перерегистрацию автомобиля должницы Hyundai Solaris. После этого передать машину третьим лицам становится невозможным. Вскоре пристав выехала на адрес проживания заемщицы для ареста автомобиля.

Специалисты сообщают, что в ходе составления акта описи и ареста имущества гражданка к приставам не вышла. Однако наблюдала за их действиями, передав ключи от машины через дочь. Предварительно оценив автомобиль в 200 тыс. рублей, сотрудник отделения судебных приставов по Ленинскому району г. Томска передала имущество на ответственное хранение взыскателю.

Отмечается, что через несколько дней гражданка оплатила долг полностью, включая исполнительский сбор за неисполнение судебных решений в добровольный срок.