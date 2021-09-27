Отдых в Томской области официально стал новым направлением для путешествий

Среди томичей ожидаемо увеличился спрос на путешествия по России. Фото: Иван Макеев

Информацию об отдыхе томичей в 2020 году подготовили в Томскстате в связи с отмечаемым 27 сентября Всемирным днем туризма.

«В Томской области в 2020 году осуществляли деятельность 89 турфирм, их услугами воспользовались 32,5 тыс. человек», - говорится в сообщении службы статистики.

Особо отмечается, что пандемия новой коронавирусной инфекции и дальнейшее закрытие границ ощутимо снизили спрос на зарубежные туры.

Из Томска в минувшем году в зарубежные туры выехало 25,3 тыс. туристов, что на 38,6% меньше, чем в 2019 году.

Вместе с тем, ожидаемо увеличился спрос на путешествия по России, в них отправились 7,2 тыс. человек, это на 26,3% больше, чем в 2019 году.

Среди российских регионов особой привлекательностью среди томичей пользовались Краснодарский край и Республика Крым.

В Томскстате также отметили, что новым популярным направлением стал отдых в Томской области, его выбрали 4,3% отдыхающих, тогда как в 2019 году такого направления еще не существовало.