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Происшествия27 сентября 2021 12:12

В Томске при падении с 11 этажа жилого дома погибла девушка

Это не первый трагический инцидент в сентябре в областном центре
Елена Андреева
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УМВД по Томской области и региональный СК пока случившееся никак не комментируют.

УМВД по Томской области и региональный СК пока случившееся никак не комментируют.

Фото: из социальной сети

О ЧП в Томске стало известно в обед 27 сентября. В одном из городских пабликов появилась информация о том, что девушка спрыгнула с 11-го этажа здания на проспекте Мира, 41.

Согласно информации 2gis.ru, по этому адресу расположен 14-этажный жилой дом с одним подъездом.

Один из комментаторов в паблике "Регион - 70" сообщил, что погибшей девушке на вид – 15-16 лет.

УМВД по Томской области и региональный СК пока случившееся никак не комментируют.

13 сентября в Томске произошел подобный трагический инцидент. Молодая томичка погибла, выпав из окна в жилом доме на проспекте Фрунзе, 119е. Погибшей было 25 лет.