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Происшествия27 сентября 2021 11:09

В Томске задержан пьяный водитель, пытавшийся скрыться от погони

Сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на опасно маневрирующую иномарку
Елена Андреева
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Водитель иномарки пытался бросить машину в дворе дома и убежать.

Водитель иномарки пытался бросить машину в дворе дома и убежать.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объединенными усилиями Росгвардии и полиции в Томске задержан нетрезвый водитель, пытавшийся скрыться от погони, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Томской области.

«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и ДПС пресекли опасное движение транспортного средства под управлением водителя с признаками опьянения», - говорится в сообщении.

Ночью, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на опасно маневрирующую иномарку. Росгвардейцы сообщили о подозрительной машине в дежурную часть полиции и потребовали от водителя остановиться. Это требование автомобилист проигнорировал. Мужчина свернул во двор дома, где пытался бросить машину и убежать. Попытка скрыться успехом не увенчалась – водителя задержали.

Уточняется, что для дальнейшего разбирательства мужчина с признаками опьянения был передан сотрудникам полиции. Пройти медицинское освидетельствование задержанный отказался.