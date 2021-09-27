В Томской области ищут пропавшую в июне 58-летнюю жительницу Асиновского района

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, просьба позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно). Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Томской области просит томичей и жителей районов области помочь в поисках женщины, о местонахождении которой ничего не известно уже более 3-х месяцев.

«Пропала Кислицина Любовь Николаевна, 58 лет. Село Новониколаевка, Асиновский район, Томская область. С 21 июня 2021 года ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении поисковиков в социальных сетях.

Приметы - женщина ростом 155 см, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. Была одета в черную кофту, черные брюки, розовые резиновые тапочки, камуфляжную кепку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, просьба позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112, говорится в сообщении поискового отряда.

Добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Томской области - филиал поискового отряда, действующего по всей стране.