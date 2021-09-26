В томской Заозерной школе открылся ресурсный класс для учеников с ОВЗ

В этой красавице школе на Береговой, 6 в мкрн Радонежском в 2021 году открылся новый ресурсный класс для учеников с ОВЗ, прикрепленных к Заозерной СОШ №16. Фото: пресс-служба администрации Томска.

В начале нового 2021-22 учебного года в новом корпусе Заозерной средней школы № 16 на Береговой, 6 открылся ресурсный класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его создание стало совместным проектом городского департамента образования и ассоциации «Союз родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с детства».

По информации специалистов департамента, инклюзивное образование в общеобразовательных классах начальной и основной школы начали получать шестеро детей с ОВЗ. Дополнительные и коррекционно-развивающие занятия с «узкими» специалистами - логопедом, дефектологом, психологом – дети будут посещать в ресурсном классе во внеурочное время.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе подготовительных работ осуществлялась закупка мебели, оборудования, учебно-методических и дидактических материалов. На эти цели департамент образования выделил дополнительные средства в размере более 1 млн рублей. Педагоги школы разработали адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ, подготовили индивидуальные учебные планы и маршруты для каждого ученика, уточнили в администрации.