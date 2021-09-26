«Незваный гость» ограбил на 100 тыс. рублей дачников в Северске Томской области

Грабитель дачных домиков в Северске не гнушался вещами, которые можно реализовать, в том числе электроинструментом для ремонта. Фото: сайт УМВД России по Томской области.

Как сообщили в УМВД России по Томской области, в начале сентября в дежурную часть полиции по ЗАТО Северск поступил звонок от очевидцев о том, что неизвестный проник в дачный домик на территории п. Иглаково.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый местный житель 1982 года рождения. В ходе проверки выяснилось, что он имеет отношение к совершению серии краж имущества и денежных средств с дачных участков, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, подозреваемый в период с мая по сентябрь либо путем свободного доступа (через открытые двери или окна), либо открывая навесные замки, проникал в дома и хозяйственные постройки на дачных участках в СНТ «Мир» и СОПК «Сосна» Северска и похищал имущество: деньги из оставленных на участках без присмотра вещей, электроинструменты, золотые украшения. Словом, брал все, что плохо лежало. Предварительный ущерб, который он обратившимся составил более 100 000 рублей.

В управлении также отметили, что похищенное грабитель продавал, выручку тратил на собственные нужды. В ходе проведения следственных действий часть похищенного была изъята.

- Установлено, что фигурант имеет отношение к 10 эпизодам преступлений. Следственным отделом УМВД России по ЗАТО Северск Томской области возбуждены уголовные дела по ст. 158, 161 УК РФ. Подозреваемый судебным решением заключен под стражу. В настоящее время полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона, - добавили в управлении.