Суд в Томске вынес приговор распространителю наркотиков из города Кемерово

Житель Кемерово получил суровый приговор за наркотики в Томске! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Томска признал молодого жителя города Кемерово виновным в покушении на незаконный сбыт в крупном размере наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Как информирует сайт правоохранительного ведомства, следствием и судом установлено, что житель соседнего региона посредством мессенджера договорился о совместном сбыте наркотических средств с другими лицами. Мужчина должен был забирать крупные партии наркотиков из тайников, фасовать на разовые дозы и распространять их в различных сибирских городах. Как отмечают специалисты, с этой целью в декабре 2019 года кемеровчанин приехал в Томск, где в процессе формирования «закладок» был задержан полицейскими.

Сообщается, что суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Позже суд апелляционной инстанции оставил жалобу мужчины без удовлетворения. Осужденный приступил к отбытию наказания.