Томичка потеряла 600 тысяч рублей, следуя указаниям мошенников

Томичка оформила на свое имя кредиты на 600 000 рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

В полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег обратилась жительница Томска. Мошенники убедили томичку оформить на свое имя так называемые «зеркальные кредиты», рассказали в УМВД по Томской области.

«В дежурную часть ОМВД по Октябрьскому району города Томска поступило заявление от местной жительницы, 1982 года рождения, о хищении денежных средств», - говорится в сообщении полиции.

Жительнице Томска позвонил незнакомец, представился сотрудником одного из банков, клиентом которого является женщина и сообщил что мошенники оформили на ее имя кредиты.

Для того, чтобы признать недействительными уже оформленные займы, нужно подать «встречные» заявки, заявил мошенник. Следуя его указаниям, томичка оформила на свое имя кредиты на 600 000 рублей. Далее, выполняя инструкции афериста, женщина установила на свой смартфон приложение для удаленного контроля, приложила телефон к NFC-банкомату, в которые не нужно вставлять карты. Спустя некоторое время томичка обнаружила, что все кредитные средства переведены на незнакомый счет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Не секрет, что проблема мошеннических звонков в России приобретает колоссальные масштабы. Почти две трети (63%) всех входящих вызовов с неизвестных номеров у российских пользователей в 2020 году оказались спамом. Многие такие звонки поступают из тюрем, где заключенные организовывают подпольные «колл-центры», приносящие многомиллионные доходы.

Год назад, в начале октября 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать SIM-карты, использующиеся на территории исправительных учреждений. Авторы документа уверены, что новая мера позволит существенно снизить число мошеннических звонков, поскольку примерно половина таких «колл-центров» дислоцируются именно в местах не столь отдаленных.