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Общество24 сентября 2021 7:58

В томской думе предложили потратить 250 млн на ремонт нецентральных дорог

Акатаев сказал, что можно сэкономить на дорожных нацпроектах
Ксения Высотина
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Чингис Акатаев настоял на том, что томичам будет важнее отремонтировать дороги, ведущие в их микрорайоны.

Чингис Акатаев настоял на том, что томичам будет важнее отремонтировать дороги, ведущие в их микрорайоны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании городской думы спикер Чингис Акатаев предложил сэкономить на дорожных нацпроектах, чтобы потратить средства на ремонт нецентральных дорог Томска.

- Вы предлагаете увеличить финансирование по «Безопасным и качественным дорогам», а я считаю, что нужно сокращать до 10% софинансирование. Область и федерация пусть занимаются этой проблемой, а мы 250 млн отправим на асфальтирование дорог второй-третьей категорий. Людей интересуют подъезды к собственным микрорайонам, - сказал спикер думы.

Чингис Акатаев настоял на том, что томичам будет важнее отремонтировать дороги, ведущие в их микрорайоны. А городскую и областную власть попросил посмотреть на опыт других регионов по реализации нацпроекта БКД.

В ответ заместитель мэра Вячеслав Черноус отметил, что Томск не может уйти от софинансирования по нацпроекту, либо город лишится денег, а еще хуже – будет вынужден возвращать средства.