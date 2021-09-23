В Томске выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 161 человек. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 23 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 43 017 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 69 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 161 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 22,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 21 438 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 820 пациентов скончалось, 16 567 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 354 995 человека, 201 445 скончались, 6 558 780 выздоровели.