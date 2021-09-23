В Томских вузах планируют сделать единую систему пропусков до 2021 года

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов. Чтобы достичь этого, все вузы и научные институты Томска объединяются в единый «большой университет» с одной инфраструктурой. Фото: Ксения Высотина

Объединение вузов и институтов Томска – «большой университет» - намерены к 2021 году сделать единую систему пропусков для работников и студентов, а также создать единую цифровую инфраструктуру. Об этом рассказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский на встрече с журналистами.

- Библиотеки университетов уже объединены. Сейчас задача сделать карту инфраструктуры и пропуск студентам и преподавателям для доступа, чтобы они смогли беспрепятственно передвигаться по кампусу, - рассказал ректор ТГУ.

Эдуард Галажинский отметил, что Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов. Чтобы достичь этого, все вузы и научные институты Томска объединяются в единый «большой университет» с одной инфраструктурой.

Ректором было добавлено, что к 2030 году в «большом университете» будет учиться порядка 100 тыс. студентов, где 40% будут иностранцы. С такими показателями бюджет всех университетов нашего города достигнет 1.5 - 2 млрд долларов – это больше, чем в МГУ, СПбГУ и НИУ ВШЭ.