В Томске покупатель расплатился за товар купюрой «банка приколов»

Госдума подержала идею ЦБ запретить купюры «банка приколов», но пока эта тема находится на стадии обсуждения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске выявлен эпизод мошенничества, в магазине за товар расплатились купюрой «банка приколов», об этом рассказали в Росгвардии.

«Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в мошенничестве, который расплатился за покупки купюрой «банка приколов»», - говорится в сообщении.

В полицию, а именно в ОМВД по Советскому району Томска, обратилась продавец магазина, находится который на проспекте Фрунзе. Продавец рассказала, что покупатель расплатился на кассе билетом «банка приколов» достоинством 5 000 рублей.

Продавец осознала, что ее обманули, уже после того, как злоумышленник забрал сдачу и ушел.

Интересно, что спустя какое-то время мужчина вернулся в тот же магазин. Продавец узнала его и нажала на кнопку тревожной сигнализации для вызова экипажа вневедомственной охраны. Прибывшие росгвардейцы задержали подозреваемого.

Задержанный – томич, мужчина 1982 года рождения.

Разбирательство по данному факту продолжается.

«КП-Томск» напоминает, представители Центробанка уже несколько лет добиваются запрета билетов «банка приколов». Еще пять лет назад они инициировали законопроект, который вводил бы уголовную ответственность за изготовление, хранение и перевозку сувенирных денег.

За последнее время в России стало известно о нескольких громких случаях, когда суммы в сотни тысяч рублей сувенирными купюрами зачисляли на карту через банкомат или терминал. Так, весной этого года мужчина в Москве загрузил в банкомат 1 млн рублей из "банка приколов" и обналичил деньги.