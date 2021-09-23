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Происшествия23 сентября 2021 6:49

В Томске покупатель расплатился за товар купюрой «банка приколов»

Томич дважды пытался обмануть торговую точку
Елена Андреева
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Госдума подержала идею ЦБ запретить купюры «банка приколов», но пока эта тема находится на стадии обсуждения.

Госдума подержала идею ЦБ запретить купюры «банка приколов», но пока эта тема находится на стадии обсуждения.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске выявлен эпизод мошенничества, в магазине за товар расплатились купюрой «банка приколов», об этом рассказали в Росгвардии.

«Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в мошенничестве, который расплатился за покупки купюрой «банка приколов»», - говорится в сообщении.

В полицию, а именно в ОМВД по Советскому району Томска, обратилась продавец магазина, находится который на проспекте Фрунзе. Продавец рассказала, что покупатель расплатился на кассе билетом «банка приколов» достоинством 5 000 рублей.

Продавец осознала, что ее обманули, уже после того, как злоумышленник забрал сдачу и ушел.

Интересно, что спустя какое-то время мужчина вернулся в тот же магазин. Продавец узнала его и нажала на кнопку тревожной сигнализации для вызова экипажа вневедомственной охраны. Прибывшие росгвардейцы задержали подозреваемого.

Задержанный – томич, мужчина 1982 года рождения.

Разбирательство по данному факту продолжается.

«КП-Томск» напоминает, представители Центробанка уже несколько лет добиваются запрета билетов «банка приколов». Еще пять лет назад они инициировали законопроект, который вводил бы уголовную ответственность за изготовление, хранение и перевозку сувенирных денег.

За последнее время в России стало известно о нескольких громких случаях, когда суммы в сотни тысяч рублей сувенирными купюрами зачисляли на карту через банкомат или терминал. Так, весной этого года мужчина в Москве загрузил в банкомат 1 млн рублей из "банка приколов" и обналичил деньги.