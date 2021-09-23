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Происшествия23 сентября 2021 6:13

Столкновение машин со смертельным исходом произошло на трассе Стрежевой-Нижневартовск

В салоне «Хонды», выехавшей на полосу встречного движения, находилось 5 пассажиров
Елена Андреева
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Водитель "Хонды Стрим", по предварительным данным, совершая обгон, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Водитель "Хонды Стрим", по предварительным данным, совершая обгон, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Иномарки «Хонда Стрим» и «Тойота Королла» столкнулись на автодороге Стрежевой-Нижневартовск Томской области. Травмированы все участники ДТП, есть погибший, сообщили в полиции.

«22 сентября 2021года на 20 километре автодороги Стрежевой-Нижневартовск водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем "Хонда Стрим", по предварительным данным, совершая обгон, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем "Тойота Королла", под управлением водителя, 1972 года рождения», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Водители иномарок, а также четверо пассажиров «Хонды» получили травмы, их увезли в больницу.

В результате ДТП погиб пассажир той же иномарки, его личность сейчас в полиции устанавливают.