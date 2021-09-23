Столкновение машин со смертельным исходом произошло на трассе Стрежевой-Нижневартовск

Водитель "Хонды Стрим", по предварительным данным, совершая обгон, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Иномарки «Хонда Стрим» и «Тойота Королла» столкнулись на автодороге Стрежевой-Нижневартовск Томской области. Травмированы все участники ДТП, есть погибший, сообщили в полиции.

«22 сентября 2021года на 20 километре автодороги Стрежевой-Нижневартовск водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем "Хонда Стрим", по предварительным данным, совершая обгон, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем "Тойота Королла", под управлением водителя, 1972 года рождения», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Водители иномарок, а также четверо пассажиров «Хонды» получили травмы, их увезли в больницу.

В результате ДТП погиб пассажир той же иномарки, его личность сейчас в полиции устанавливают.