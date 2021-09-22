Суд в Томской области вынес приговор жителю Северска за жестокое избиение жены

Строгий муж жестко наказал свою жену кулаками и ногами, суд его тоже не пожалел... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Северск Томской области суд вынес обвинительный приговор мужчине, который жестоко избил жену за позднее возвращение домой пьяной, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что мировой судья в ЗАТО признал 40-летнего жителя закрытого города виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как установили следствие и суд, в феврале текущего года супруга мужчины вернулась из гостей поздно ночью в состоянии алкогольного опьянения. До этого женщина оставила дома одного трехлетнего сына и не отвечала на звонки мужа. Северчанин в раздражении ударил ее кулаком в лицо. Утром потерпевшая вместе с ребенком ушла к подруге. Вскоре туда приехал разгневанный супруг и после ссоры жестоко избил свою «половину». В частности, он сломал горожанке челюсть в двух местах. Свои действия подсудимый сопровождал угрозами убийства.

Пресс-служба сообщает о том, что суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.