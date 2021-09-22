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Здоровье22 сентября 2021 12:25

Коронавирус в Томске: + 91 новый случай заражения

Общее число заболевших в регионе – 42 928 человек
Елена Андреева
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59 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

59 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 22 сентября 2021 года, в Томской области выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 42 928 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 59 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 092 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,98. В коечном фонде свободно 25,2% мест.

За последние сутки в стране выявлено 19 706 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 817 пациентов скончалось, 16 102 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 333 557 человек, 200 625 скончались, 6 542 213 выздоровели.