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Общество22 сентября 2021 6:07

В Томске 23 сентября на весь день отключат холодную воду на Иркутском тракте

Будут проводиться ремонтные работы
Ксения Высотина
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Отключение будет с 9.30 до 21.30 23 сентября.

Отключение будет с 9.30 до 21.30 23 сентября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске, 23 сентября, на Иркутском тракте отключат на целый день холодную воду, сообщает ООО "Томскводоканал".

«Ограничено холодное водоснабжение ориентировочно следующим адресам: Иркутский тракт, 175/3, 175а, 177, 177б, 177г, 179/1, 179/2, 179/3, 179а, 181, 181/1, 186а, 194б», - говорится в сообщении.

Уточняется, что отключение будет с 9.30 до 21.30 23 сентября. Причина - ремонтные работы по переключению объектов капстроительства социального назначения.