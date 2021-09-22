В Томске 23 сентября на весь день отключат холодную воду на Иркутском тракте

Отключение будет с 9.30 до 21.30 23 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске, 23 сентября, на Иркутском тракте отключат на целый день холодную воду, сообщает ООО "Томскводоканал".

«Ограничено холодное водоснабжение ориентировочно следующим адресам: Иркутский тракт, 175/3, 175а, 177, 177б, 177г, 179/1, 179/2, 179/3, 179а, 181, 181/1, 186а, 194б», - говорится в сообщении.

Уточняется, что отключение будет с 9.30 до 21.30 23 сентября. Причина - ремонтные работы по переключению объектов капстроительства социального назначения.