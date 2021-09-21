Грузовик MAN сбил пожилую женщину на пешеходном переходе на Сибирской в Томске

В очередной раз в Томске сбит пешеход на "зебре". Фото: сайт УМВД России по Томской области

21 сентября утром, около 11 часов 58 минут, на улице Сибирской, 91 в Томске автомобиль MAN сети магазинов, которым управлял 45-летний водитель, совершил наезд на женщину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Как сообщает сайт регионального управления полиции, пенсионерка, по предварительным данным, переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП женщина с травмами доставлена в медицинское учреждение.

В видеоролике, размещенном в паблике «Регион 70», видно, что грузовик сети магазинов поворачивает на пешеходный переход во время дождя. Заметим, что видимость на дороге была не очень хорошей.

Полиция разыскивает очевидцев данного ДТП. Свидетели могут звонить по телефону 8(3822) 66-44-22.