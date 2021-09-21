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Общество21 сентября 2021 13:03

Медики «Маршрута здоровья» обследовали более 2 тыс жителей нескольких районов Томска

Также 76 пациентам оказали неотложную медицинскую помощь
Ксения Высотина
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На этой неделе специалисты автополиклиники обследуют жителей сел Итатка, Томское, Малиновка, Новорождественка, Турунтаево Томского района. Фото: telegram-канал Облздрава

На этой неделе специалисты автополиклиники обследуют жителей сел Итатка, Томское, Малиновка, Новорождественка, Турунтаево Томского района. Фото: telegram-канал Облздрава

С начала «Маршрута здоровья» в 2021 года медики обследовали более 2 тыс жителей Кожевниковского, Томского, Первомайского, Чаинского и Молчановского районов. Об этом сообщает telegram-канал облздрава.

«Пациенты смогли сделать комплексные скрининги сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических бронхолегочных заболеваний, женщины — пройти маммографию», - говорится в сообщении.

Начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина также отметила, что после обследования пяти районов региона выявлено более 400 жителей с высоким сердечно-сосудистым риском. Также у почти 50 - подозрение на сахарный диабет, еще у более 30 диагностирована артериальная гипертензия.

На telegram-канале облздрава также рассказали, что на этой неделе специалисты автополиклиники обследуют жителей сел Итатка, Томское, Малиновка, Новорождественка, Турунтаево Томского района.

Напомним, что «Маршрут здоровья» действует с 2017 года. Благодаря ему проводятся обследования жителей отдаленных труднодоступных сел.