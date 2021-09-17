На избирательных участках Томской области нарушений в первый день выборов не отмечено

Напомним, что выборы в законодательные органы власти в России в 2021 году проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в пятницу, 17 сентября, представители политических партий поделились впечатлениями от первого дня выборов в Государственную Думу России и Законодательную Думу Томской области.

Так, председатель регионального исполнительного комитета партии «Гражданская платформа» Андрей Степанов напомнил, что в выборах в федеральный парламент участвуют 14 партий.

«Поэтому на участках просто рекордное количество наблюдателей, что в разы повышает прозрачность процесса волеизъявления граждан и повышает доверие выборам. Все сведения о нарушениях, которые поступают от наших наблюдателей – сразу же обрабатываются. Если сообщения подтверждаются – сразу передаем информацию в избирком и правоохранительные органы. Сразу скажу, что пока таких инцидентов не было», – прокомментировал Андрей Степанов.

Секретарь политсовета Томского регионального отделения «Партии пенсионеров России» Виктор Гринев обратил внимание на порядок хранения бюллетеней.

«Сохранность бюллетеней с голосами томичей в ночной период между днями голосования – одно из главных требований прозрачной процедуры голосования. Наши наблюдатели удостоверились в надежности работы этого механизма: бюллетени помещаются в сейф-пакеты, которые пломбируются и вскрываются непосредственно в момент подсчета голосов. Отмечу, что облизбирком смог минимизировать все факторы дополнительных рисков, которые могли бы возникнуть в связи с трехдневным голосованием», – рассказал Виктор Гринев.

В свою очередь, координатор Томского городского отделения партии ЛДПР Евгений Павлов отмечает высокую конкурентность избирательного процесса.

«В регионе прошла конкурентная избирательная кампания, все партии внимательно контролируют ход голосования. По предварительным итогам первого дня могу сказать, что число реальных нарушений минимально. По всем сигналам оперативно проводятся проверки. На каждом участке дежурят представители разных политических партий, в том числе, и нашей. Кроме этого, мы также ведем мониторинг СМИ и социальных сетей», – отметил Евгений Павлов.