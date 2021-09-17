Четыре новых поликлиники и врачебная амбулатория появятся в Томской области за несколько лет

Большие деньги регион вложит в развитие сельской медицины в ближайшие годы Фото: Олег УКЛАДОВ

Свыше 4 млрд рублей направит Томская область на исполнение программы модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года, сообщает интернет-портал администрации региона.

«К этому времени в области появятся детская поликлиника в Асиновском районе, поликлиники в Кривошеинском районе, в новых микрорайонах Зеленые Горки (Томск) и Южные Ворота (Томский район), а также врачебная амбулатория в микрорайоне Радонежский областного центра», – говорится в сообщении. По словам замначальника департамента здравоохранения Томской области по развитию Александра Таранова, также до 2025 года в регионе начнут свою работу 32 фельдшерско-акушерских пункта и три врачебных амбулатории. Специалист рассказал, что на их приобретение и монтаж будет направлено более 276 млн рублей.