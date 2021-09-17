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Общество17 сентября 2021 12:31

В Северске полиция задержала местного 26-летнего жителя с 35 свертками наркотиков

Мужчина продавал «соль» и «гашиш» в интернете
Ксения Высотина
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При его задержании и последующем личном досмотре из карманов его одежды было извлечено 35 свёртков, с наркотическими средствами «соль» и «гашиш» в крупном размере.

При его задержании и последующем личном досмотре из карманов его одежды было извлечено 35 свёртков, с наркотическими средствами «соль» и «гашиш» в крупном размере.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в г. Северск местный 26-летний житель сядет в тюрьму за распространение наркотиков в интернете, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Подозреваемый совершал сбыт наркотиков и размещал их в «тайниках-закладках» в различных частях Северска. При досмотре подсудимого из карманов его одежды было извлечено 35 свёртков, с наркотическими средствами «соль» и «гашиш» в крупном размере», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что задержанный распространял наркотики бесконтактно – через интернет.

На данный момент возбуждено уголовное дело, северчанина заключи под стражу.