Томский мэр, находящийся под домашним арестом, принял участие в голосовании

Фактически, это первая прогулка градоначальника по улицам Томска с ноября прошлого года. Фото: Валерий Доронин

Прогулка от дома до избирательного участка и обратно в сопровождении сотрудников УФСИН заняла не более 15 минут. Фактически, это первая прогулка градоначальника по улицам Томска с ноября прошлого года.

Напомним, ранее суд отменил заседание, назначенное на 17 сентября для того, чтобы дать возможность Ивану Григорьевичу проголосовать. Прогулки и общение с кем-либо кроме адвокатов, сопровождающих сотрудников УФСИН и докторов по-прежнему запрещены.