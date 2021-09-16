В Томской области в столкновении трех иномарок погибла 28-летняя женщина

Сегодня в аварии на трассе погибла девушка. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Сегодня в регионе произошло столкновение трех автомобилей, в котором погибла 28-летняя жительница региона, пассажирка одной из машин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По информации специалистов, ДТП произошло сегодня в 17:09 на 12 километре автомобильной дороги Новомихайловка – Итатка. Автомобиль Toyota Avensis совершил касательное столкновение с автомобилем Mazda Demio, после чего продолжил движение и столкнулся со встречным автомобилем Mazda Demio. Последним управлял мужчина-водитель 1992 года рождения. Машина двигалась со стороны села Итатка в сторону города Томска.

Сообщается, что в результате происшествия женщина-пассажир встречного автомобиля Mazda Demio 1993 года рождения скончалась на месте ДТП.