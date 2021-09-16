В томском поселке Светлый 29 многоквартирных домов начали получать тепло

Светлый начал получать в квартиры тепло... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Светлый на окраине Томска приняли решение о досрочном подключении своих домов к теплу, об этом сообщает телеграм-канал мэрии областного центра.

«16 сентября 29 многоквартирных домов томского поселка подключены к теплоснабжению раньше официального начала отопительного сезона. Выполнено это согласно обращениям жителей поселка в УК, специалисты которой передали информацию в ресурсоснабжающую компанию», – говорится в сообщении. По словам заместителя главы администрации Октябрьского района Антона Кравцова, все дома в Светлом получают теплоснабжение и горячую воду от автономной котельной ЗАО «ВИГК», и сегодня компания начала пуск отопительных систем.

Мэрия Томска напоминает, что по всем вопросам, связанным с регулировкой внутридомовых систем отопления, светленцам следует обращаться в свою управляющую компанию.