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Наука16 сентября 2021 15:40

Томские ученые по цифровым следам выявили регионы страны, где люди довольны жизнью

Такие территории обнаружены, в частности, на Чукотке и Северном Кавказе
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Теперь все знают, где в России люди живут хорошо...

Теперь все знают, где в России люди живут хорошо...

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Группа ученых Центра прикладного анализа больших данных и лаборатории сравнительных исследований качества жизни Томского государственного университета провела исследование цифровых следов жителей 83 регионов РФ в соцсети. Они определяли уровень субъективной удовлетворенности качеством жизни, сообщает пресс-служба ТГУ.

Данные показали, что свое качество жизни высоко оценивают жители Чукотского автономного округа, ряда национальных республик на Северном Кавказе, Республики Алтай, Псковской и Рязанской областей, Камчатского и Пермского краев, а также Санкт-Петербурга. «Ученые ТГУ разработали новый метод оценки качества жизни, основанный на изучении онлайн-активности пользователей социальных сетей», – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба вуза, уникальный эмпирический материал был получен из сообщений в самой популярной российской социальной сети «ВКонтакте».