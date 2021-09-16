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Происшествия16 сентября 2021 15:13

В Томской области судят криминальную группу, которая похитила имущество нефтедобывающей компании

Действия участников группы нанесли организации ущерб свыше 3,5 млн рублей
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Сотрудники нефтедобывающей компании пошли под суд за то, что обворовали своего работодателя

Сотрудники нефтедобывающей компании пошли под суд за то, что обворовали своего работодателя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Следственного комитета РФ по Томской области завершили расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении серии краж, сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Специалисты отмечают, что уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области. «По версии следствия, в октябре 2020 года житель г. Стрежевой, являющийся инженером по учету и движению насосно-компрессорных труб нефтедобывающей компании, создал организованную группу для совершения хищения имущества работодателя, в которую привлек пятерых своих знакомых», – говорится в сообщении.

Сайт правоохранительного ведомства информирует, что в результате незаконных действий обвиняемых коммерческой организации причинен ущерб на общую сумму более 3,5 млн рублей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Стрежевской городской суд Томской области для рассмотрения по существу.