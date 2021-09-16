В Томске росгвардейцы задержали мужчину, который проник в квартиру знакомой по водосточной трубе

Женщина не оценила поступок бывшего возлюбленного. Фото: сайт УФСВНГ РФ по Томской области

В Томске сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который по водосточной трубе незаконно проник в квартиру бывшей сожительницы, сообщает пресс-служба УФСВНГ РФ по Томской области.

«Женщина обратилась за помощью к росгвардейцам с помощью услуги «мобильный телохранитель». На адрес проживания гражданки незамедлительно прибыла ближайшая группа задержания вневедомственной охраны. Возле подъезда сотрудников встретила хозяйка жилища, которая пояснила, что бывший сожитель через балкон проник в ее квартиру», – говорится в сообщении.

Специалисты пресс-службы ведомства информируют о том, что стражи правопорядка задержали подозреваемого. По предварительной информации, мужчина хотел поговорить с женщиной, но ее дома не оказалось. По водосточной трубе он забрался на балкон пятого этажа и проник в квартиру, после чего стал дожидаться бывшую возлюбленную. Подозреваемый передан сотрудникам органов внутренних дел.