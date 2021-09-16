В Томской области в 2022-м году будет построена еще одна школу по нацпроекту «Образование»

Еще одна новая школа будет построена в Томске Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одна школа будет построена в Томске по нацпроекту «Образование», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Интернет-портал администрации региона уточняет, что новое учреждение образования появится на улице Демьяна Бедного, 8 в областном центре. Школа будет выполнена по типовому проекту на 1100 мест. «СМУ ТДСК» должен завершить работы не позднее 31 декабря 2022 года. Сумма контракта составляет 1 млрд 199 млн рублей. Средства выделены в рамках национального проекта «Образование», – говорится в сообщении. Специалисты информируют о том, что здание будет трехэтажным, площадью больше 6000 квадратных метров.

Кроме того, по словам заместителя губернатора Евгения Паршуто, регион также намерен участвовать в новой президентской программе капремонта сельских школ.