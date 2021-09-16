В Томской области через эскроу-счета продано уже больше квартир, чем за весь прошлый год

Предполагается, что новая модель финансирования строительства жилья в первую очередь защищает интересы дольщиков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 1 августа 2021-го в Томской области было куплено 785 квартир в домах, возводимых по новым правилам долевого участия граждан в строительстве. Это вдвое больше, чем на начало текущего года, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

Деньги будущих владельцев квартир – более 2,5 млрд руб. – будут храниться на специальных счетах в банках до завершения строительства.

– Уже больше двух лет застройщики жилья работают по новой модели финансирования. В первую очередь она защищает интересы и финансовую безопасность дольщиков. Их деньги поступают не напрямую застройщику, а на эскроу-счет в банке. Суммы в размере до 10 млн руб. застрахованы государством, – пояснила управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

Отмечается, что девелоперы могут вкладывать в строительство жилья как собственные деньги, так и кредиты. На 1 августа 2021 года между застройщиками и уполномоченными банками в регионе действуют семь договоров финансирования строительства жилых домов. Общий лимит по ним составляет 5,3 млрд руб.

Напомним, что в РФ схема привлечения средств дольщиков на строительство жилых домов через счета эскроу стала обязательной для застройщиков с 1 июля 2019 года. По старым правилам разрешили достраивать дома, которые на указанную дату были готовы более чем на 30% и как минимум 10% квартир в них продано по договорам долевого участия.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства «ДОМ.РФ», на 1 августа в Томской области возводили 14 домов, из которых 10 – по новому механизму привлечения средств дольщиков.