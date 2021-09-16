Житель Томской области несправедливо обвинил знакомого в краже

Установлено, что заявление, поданное в полицию, не более, чем вымысел. Фото: Тимур ХАНОВ

В ОМВД по Каргасокскому району обратился местный житель, утверждавший, что у него похитили трактор, деньги и сотовый телефон, рассказали в полиции.

«Мужчина объявил, что у него со своим знакомым произошел конфликт, в результате чего и было похищено имущество», - говорится в сообщении.

Полицейские быстро выяснили, что трактор, телефон и деньги никто не похищал. Таким образом, заявление, поданное в дежурную часть 35-летним жителем Каргасокского района, не более, чем вымысел.

Далее было установлено, что в августе этого года, написавший заявление в полицию мужчина вместе со своим знакомым собирали кедровые шишки. Между ними действительно произошел конфликт, после чего сельский житель написал заявление в полицию и сообщил о хищении принадлежащего ему имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

В УМВД по Томской области в контексте этой истории напомнили, что при обращении с заявлением о преступлении в обязательном порядке заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ.