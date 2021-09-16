Отопление включили в 74 корпусах учреждений образования Томска

Руководители учреждений социальной сферы, как и жильцы многоквартирных домов, могут подать заявки на досрочное включение отопления. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тепло подано в 74 корпуса муниципальных образовательных учреждений Томска, сообщила сегодня пресс-служба мэрии.

«Теплоснабжение получили 18 общеобразовательных учреждений (21 корпус), 31 дошкольное образовательное учреждение (50 корпусов) и 3 учреждения дополнительного образования», - говорится в пресс-релизе городской администрации.

Городские власти не раз заявляли, что руководители городских школ и других учреждений социальной сферы, равно как и жильцы многоквартирных домов, могут подать заявки в ресурсоснабжающую организацию на досрочное включение отопления.

«КП-Томск» уже писала на этой неделе о том, что отопительный сезон в областном центре начнется в понедельник, 20 сентября.

В прошлом году отопительный сезон в Томске официально стартовал 23 сентября.

В МЧС России по Томской области настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать осторожность при использовании электрообoгревателей.

«Зачастую пожары возникают из-за использования самодельных обогревательных приборов, электронагревателей низкого качества или неисправных электроприборов. Нарушая правила пожарной безопасности, на них также сушат белье, что часто приводит к возгоранию. К тому же некоторые «электропечи» являются мощнейшими потребителями электроэнергии. Электросеть не выдерживает высокую нагрузку и провода нагреваются до самовозгорания»,-подчеркивается в сообщении ведомства.