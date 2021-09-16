В Томской области выявлено 89 новых случая заражения коронавирусом

Коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет сегодня 0,98. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 16 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 89 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 42 396 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 62 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 697 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,98. В коечном фонде свободно 29,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 19 594 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 794 пациента скончалось, 17 326 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 214 520 человек, 195 835 скончались, 6 452 398 выздоровели.