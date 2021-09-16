Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2021 11:14

В Первомайском районе Томской области сосны спилили на участке, где рубка не планировалась

Лесному фонду причинен крупный ущерб
Елена Андреева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проверяющие обнаружили порубочные остатки и свежие следы спила.

Проверяющие обнаружили порубочные остатки и свежие следы спила.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Первомайском районе Томской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

«Обнаружена незаконная рубка сосен общим объемом более 38 метров кубических»,-говорится в пресс-релизе.

Прокуратура провела выездную проверку исполнения законодательства о лесопользовании на территории Первомайского участкового лесничества.

На месте обследования проверяющие обнаружили порубочные остатки и свежие следы спила. Между тем, по имеющейся документации, рубка лесных насаждений на указанном участке лесного фонда не планировалась. Лесному фонду причинен крупный ущерб, в денежном выражении он приближается к 700 тысячам рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

«КП-Томск» напоминает, в России в этом году начали работу оснащенные искусственным интеллектом беспилотники, которые призваны сделать процесс выявления случаев незаконной рубки лесов более эффективным и автоматизированным. Об этом сообщили в агентстве «Рослесинфорг». Нововведение позволит взять под контроль ситуацию в Красноярском крае и Иркутской области — регионах, которые ранее стали лидерами антирейтинга незаконных рубок в стране.